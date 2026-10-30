Pronostico Villarreal-Espanyol, i bookie danno fiducia al Sottomarino Giallo

Non solo Ligue 1. Stasera è in programma anche l’anticipo de LaLiga tra Villarreal e Espanyol che vede di fronte due squadre che hanno iniziato e continuato la stagione in maniera opposta.

Comparazione quote: Villarreal-Espanyol segno 1

Il Sottomarino Giallo è partito malissimo raccogliendo 2 punti nelle prime 5 giornate di campionato ma ha poi cambiato marcia collezionando 10 punti nei 5 turni successivi. L’Espanyol, al contrario, ha messo insieme 7 punti nelle prime 5 esibizioni ma ha poi racimolato un misero punticino nelle 5 seguenti. E così il Villarreal respira a centro classifica mentre l’Espanyol occupa la terz’ultima posizione e avrebbe bisogno di risultati utili per provare a tirarsi fuori dalle paludi della zona retrocessione. Non sembra quella di stasera la gara giusta per iniziare la risalita con le quote che danno fiducia ai padroni di casa. Un segno 1 che sembra in effetti obbligato e vale 1.40 per Eplay24, AdmiralBet e Betflag.