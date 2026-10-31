Pronostico Lazio-Cagliari, Gattuso favorito contro Pisacane

Neanche nell’anno dello Scudetto la Lazio era partita con 25 punti (otto vittorie e un pareggio) dopo nove giornate. Nella 10ª giornata di Serie A gli uomini di Gattuso ospitano il Cagliari , che nel turno infrasettimanale ha perso per 4-2 contro la Roma . Ecco il pronostico di Lazio-Cagliari : fischio d'inizio alle ore 15 di domenica 1 novembre.

Comparazione quote: Lazio-Cagliari Over 1,5 Casa

La Lazio vince e convince, il gioco di Gattuso esalta il collettivo e manda in gol (quasi) tutti: 22 reti segnate da 12 marcatori diversi. Il Cagliari nelle ultime tre giornate ha sempre perso, incassando ben 10 reti. Positiva nel complesso la prova offerta contro la Roma, in considerazione del valore dell’avversario. Al momento però la Lazio sembra difficilmente battibile, tanto più che i sardi non espugnano l'Olimpico da ben 17 anni: blitz firmato Alessandro Matri. Le quote per il segno 1 si attestano sull'1.46 per Eplay24 e DomusBet, a 1.45 invece si collocano BetFlag e Snai. L’Over 1,5 Casa (Lazio a segno almeno 2 volte) è proposto a 1.56 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal e Snai.