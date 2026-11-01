Tre Gol tra Frosinone, Lecce ed Elche

Il Frosinone ha confermato la propria efficacia offensiva con il 5-1 sul Lecce, ma il Torino dispone degli strumenti per rispondere. Sette delle prime nove partite di campionato dei granata hanno registrato almeno una rete per parte .

Gli ospiti hanno inoltre vinto 3-0 a Parma nell’ultima trasferta, prima della sconfitta interna contro il Como. La probabile presenza di Adams e Simeone offre riferimenti offensivi adatti a mettere alla prova la difesa ciociara.

Il Gol appare coerente con queste tendenze. Il rischio è che una delle due riesca a imporre un controllo più marcato, impedendo all’avversaria di trovare spazi sufficienti.

Pronostico: Gol, quota 1,38.

Lecce-Genoa

Il Lecce cerca una risposta dopo il pesante ko di Frosinone, mentre il Genoa arriva dal 2-0 sulla Juventus e da tre vittorie nelle ultime quattro giornate.

La fragilità difensiva dei salentini offre una possibilità all’attacco ospite, con Baldanzi reduce da una prestazione incisiva. Il Lecce deve però ritrovare efficacia davanti al proprio pubblico e affronta la partita senza Gaspar, ancora squalificato, oltre alle incertezze nel reparto avanzato.

Il limite più evidente del Gol riguarda il Genoa: ha segnato una sola rete fuori casa in questo campionato. La scelta punta quindi su un miglioramento esterno dei rossoblù contro una difesa in difficoltà, accompagnato dalla reazione offensiva dei padroni di casa.

Pronostico: Gol, quota 1,96.

Elche-Valencia

L’Elche ha raccolto otto punti nelle ultime quattro giornate ed è reduce dal 3-0 sul Rayo Vallecano. Il Valencia arriva invece dalla sconfitta per 2-1 contro il Villarreal e deve aumentare la propria produzione offensiva per risalire la classifica.

Il buon momento dei padroni di casa sostiene l’ipotesi di una loro rete, ma Fer Niño resta da valutare. Sul fronte ospite pesano la squalifica di Elliott e l’indisponibilità di Otorbi.

Il Gol è una scelta ambiziosa perché l’Elche non ha subito reti nelle ultime tre gare di campionato, mentre il Valencia ne ha segnate soltanto sette nelle prime dieci giornate. Per centrare la selezione servirà soprattutto una risposta dell’attacco ospite superiore a quella mostrata finora.

Pronostico: Gol, quota 1,71.

Riepilogo della terzina

Frosinone-Torino, ore 15:00: Gol a 1,38

Lecce-Genoa, ore 18:00: Gol a 1,96

Elche-Valencia, ore 18:30: Gol a 1,71

Moltiplicatore finale: 4,63.