Amburgo cerca reti, Venezia e Udinese studiano le mosse

Diciannove reti subite dall’Amburgo e ventidue dal Mönchengladbach nelle prime otto giornate: sono questi i numeri che orientano la scelta verso almeno tre gol complessivi. I padroni di casa hanno vinto due delle tre partite interne, mostrando un rendimento migliore davanti al proprio pubblico. Il Gladbach arriva però da uno 0-0 contro il Paderborn, segnale da considerare prima di immaginare una gara necessariamente aperta. L’Over resta una lettura delle fragilità difensive stagionali, con la possibilità che entrambe trovino spazi per colpire.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,62.

Venezia-Udinese

Il Venezia ha segnato soltanto sei reti nelle prime dieci giornate e arriva alla sfida senza gol da 311 minuti. L’Udinese riparte invece da Paolo Zanetti, chiamato a risollevare una squadra in difficoltà. In uno scontro diretto così delicato, l’attenzione agli equilibri può pesare soprattutto nella prima parte della gara. Il pareggio all’intervallo comprende lo 0-0, ma anche qualsiasi altro risultato di parità dopo i primi 45 minuti. È una scelta coerente con le difficoltà offensive dei lagunari e con la necessità di entrambe di limitare gli errori.

Pronostico: X primo tempo, quota 2,30.

La doppia

Ore 20:30, Amburgo-Mönchengladbach: Over 2,5, quota 1,62.

Ore 20:45, Venezia-Udinese: X primo tempo, quota 2,30.

Moltiplicatore totale indicativo: x3,73.