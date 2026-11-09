Nations League, Albania-Finlandia: il pronostico anzi... due

Inizia oggi la sosta per le Nazionali (c’è da completare la fase a gironi della Nations League) e, come accade tutte le volte in queste occasioni, tutti i campionati principali si fermano e oggi non ci sono posticipi da prendere in considerazione. Visto l’elevato numero di partite internazionali all’orizzonte l’occasione è però propizia per puntare, con un po’ di anticipo, le luci dei riflettori sulle prossime sfide che prenderanno il via questo giovedì.

Comparazione quote: Albania-Finlandia Multigol 1-3

Nel gruppo 1 della League C l l’Albania, complice lo scivolone della Finlandia in Bielorussia all’ultima uscita (0-1), pur avendo perso il confronto diretto con la nazionale scandinava (1- 2) a Helsinki, è comunque prima in classifica (9 punti) con due lunghezze di vantaggio proprio su Finlandia e Bielorussia (entrambe a 7). Giovedì sera è in programma, stavolta a Tirana, il ritorno tra Albania e Finlandia e per l’undici del nord Europa è questa l’ultima opportunità per scavalcare gli avversari e, magari, vincere il girone conquistando la promozione in League B (l’ultima sfida la Finlandia la dovrà giocare contro San Marino e i 3 punti finali non sono in discussione). L’Albania, vincendo, potrà poi finire prima avendo due risultati su tre a favore nel match finale contro la Bielorussia (battuta all’andata 2-0), diversamente la promozione sarebbe ancora possibile ma la situazione si complicherebbe.

Per evitare di perdere anche il secondo posto (esiste anche questa eventualità in caso di mancato successo contro la Finlandia nei confronti della quale risulterebbe poi in svantaggio negli scontri diretti), l’Albania proverà a conquistare i 3 punti. Sulla carta (e per le quote) l’impresa è possibile anche se, volendo, oltre all’1 si potrebbe guardare al Multigol 1-3 come alternativa. Il segno 1 di Albania-Finlandia è offerto a 1.88 da Eplay24, a 1.85 da BetFlag, a 1.80 da Snai. Il Multigol 1-3 vale 1.29 per Eplay24 e NetBet, 1.36 per Sisal.