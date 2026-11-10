Svizzera verso la promozione, due Under completano la terzina  

Quattro vittorie, undici reti realizzate e una sola subita descrivono il percorso della Svizzera nel girone. La trasferta di Maribor arriva con l’assenza di Xhaka, ma i risultati delle prime quattro giornate erano già stati ottenuti senza il centrocampista. Anche la Slovenia deve affrontare una rinuncia importante, quella di Elšnik. La scelta del segno 2 valorizza la continuità degli ospiti e la loro capacità di trovare soluzioni offensive differenti. Il pareggio rimane l’insidia principale, anche perché sarebbe sufficiente alla Svizzera per assicurarsi il primo posto e la promozione.

Pronostico: 2 a quota 1,64.

Lussemburgo - Estonia: attacchi da valutare con prudenza

L’Estonia ha chiuso tutte e quattro le partite del raggruppamento con meno di tre reti complessive, subendo un solo gol. Il Lussemburgo arriva invece da tre gare consecutive senza segnare e deve rinunciare, tra gli altri, a Sinani e Barreiro. Sono elementi che sostengono l’Under 2,5, già verificatosi nell’1-0 estone dell’andata. La partita può svilupparsi attraverso duelli, seconde palle e occasioni limitate, senza richiedere necessariamente un ritmo elevato. La necessità dei padroni di casa di recuperare punti rappresenta però una variabile: andare presto in svantaggio potrebbe obbligarli a concedere maggiori spazi.

Pronostico: Under 2,5 a quota 1,55.

Liechtenstein - Azerbaigian: pochi gol nei precedenti del girone

L’Azerbaigian si presenta all’appuntamento dopo tre risultati contenuti: 1-1, 0-0 e 1-0. Il Liechtenstein non ha ancora segnato nelle sue due partite della competizione, una delle quali è proprio lo 0-0 ottenuto contro gli azeri. L’Under 2,5 trova quindi sostegno nella produzione offensiva mostrata finora da entrambe. Gli ospiti hanno una motivazione precisa, perché una vittoria garantirebbe il primo posto. Questo rende meno interessante affidarsi soltanto al precedente: se riuscissero a sbloccare presto la gara, potrebbero avere lo spazio necessario per arrivare anche al terzo gol.

Pronostico: Under 2,5 a quota 1,65.

Riepilogo

Slovenia - Svizzera: 2, quota 1,64.

Lussemburgo - Estonia: Under 2,5, quota 1,55.

Liechtenstein - Azerbaigian: Under 2,5, quota 1,65.

Moltiplicatore teorico complessivo: 4,19.