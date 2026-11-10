Pronostico Bulgaria-Islanda, ecco i consigli su cosa giocare

Comparazione quote: Bulgaria-Islanda Under 2,5

Il primo è Bulgaria-Islanda con l’undici di Rejkyavjk che, al momento, guida il gruppo 4 con 8 punti all’attivo e quello balcanico che è invece terzo con la metà dei punti della capolista (4). In mezzo alle due c’è la sorprendente Estonia (6 punti) mentre il Lussemburgo chiude la classifica con 3. E’ evidente che, con due sole gare rimanenti, qui tutto può accadere, sia per quanto concerne la promozione diretta in League B che per la conquista dello spareggio che potrebbe portare alla League superiore.

Il match di venerdì sera in programma a Plovdiv è inevitabilmente condizionato dal risultato dell’andata, un 3-0 a favore dell’Islanda che sembra evidenziare un netto divario tra le due nazionali. La Bulgaria ha perso in casa contro il Lussemburgo all’esordio (1-2) e, sempre in casa, ha poi pareggiato a reti inviolate contro l’Estonia.

L’Islanda ha invece stravinto in Lussemburgo (3-0) pareggiando però con l’Estonia sia all’andata (1-1) che al ritorno (0-0). Per le quote si parte con il 2 e questa è una indicazione che si potrebbe anche seguire: la vittoria esterna dell'Islanda è offerta a 1.85 da Eplay24, a 1.83 da Betsson, a 1.80 da BetFlag. Un’alternativa svincolata dal segno finale? Forse è l’Under 2,5 a meritare un pizzico di attenzione in più: quota 1.68 su Eplay24, 1.65 su Sisal e Snai.