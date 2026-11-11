Wembley, Azzurri e Montenegro: una tripla da 4,32

La continuità offensiva inglese è il primo elemento della scelta. Dopo il 2-3 contro la Spagna, l’Inghilterra ha battuto due volte la Repubblica Ceca e travolto la Croazia, costruendo una serie di tre vittorie consecutive senza subire reti.

Il Multigol 3-6 consente di puntare sulla capacità dei padroni di casa di produrre gol senza richiedere necessariamente una rete croata. Il pareggio sarebbe sufficiente agli inglesi per qualificarsi, un aspetto che potrebbe però favorire una gestione meno aggressiva. La fascia perderebbe sia con un totale inferiore a tre reti sia con almeno sette.

Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,53.

Italia-Francia: Multigol 1-3

Il pareggio per 1-1 del primo confronto suggerisce una possibile lettura equilibrata della sfida fra Italia e Francia. La fascia scelta copre un successo di misura di entrambe, ma anche risultati come 1-1 e 2-1.

Non mancano gli elementi contrari: entrambe hanno segnato almeno tre reti nell’ultima giornata del girone e dispongono di soluzioni offensive capaci di modificare rapidamente l’andamento della gara. L’assenza di Tchouaméni cambia inoltre gli equilibri del centrocampo francese. Per restare fra uno e tre gol servirà soprattutto limitare gli spazi dopo l’eventuale vantaggio.

Pronostico: Multigol totale 1-3, quota 1,57.

Montenegro-Lettonia: Multigol 3-6

Tre vittorie e un pareggio hanno portato il Montenegro a dieci punti. Il successo per 2-1 in Lettonia rientra nella fascia selezionata, così come le vittorie contro Cipro e Armenia.

L’ultimo 0-0 con gli armeni interrompe però questa tendenza. Inoltre, la Lettonia ha segnato poco e il Montenegro deve rinunciare allo squalificato Loncar. Il 2-0 è uno dei risultati da temere: per centrare il Multigol 3-6 occorrerà una maggiore incisività dei padroni di casa oppure almeno una rete ospite.

Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,80.

Riepilogo della tripla

Inghilterra-Croazia: Multigol 3-6 a 1,53

Italia-Francia: Multigol 1-3 a 1,57

Montenegro-Lettonia: Multigol 3-6 a 1,80

Moltiplicatore finale: 4,32.