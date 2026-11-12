Italia e Montenegro, la doppia si decide dopo l’intervallo
Due partite e un punto in comune: contano soltanto i gol della ripresa. Italia-Francia e Montenegro-Lettonia, in programma oggi, vengono abbinate attraverso il Gol secondo tempo e l’Over 1,5 secondo tempo
Italia-Francia: Gol secondo tempo
A ottobre le due nazionali andarono all’intervallo sullo 0-0 e chiusero sull’1-1, segnando entrambe nella seconda frazione. È il riferimento più vicino alla selezione proposta. La lettura è quella di una ripresa in cui entrambe riescano a trovare spazi e occasioni, anche attraverso i cambi. Il risultato finale resta libero, ma una rete italiana e una francese dopo l’intervallo sono indispensabili.
Pronostico: Gol secondo tempo, quota indicativa 3,00.
Montenegro-Lettonia: Over 1,5 secondo tempo
Il Montenegro ha chiuso le prime tre giornate con altrettante vittorie e almeno tre gol complessivi in ciascuna partita, prima dello 0-0 contro l’Armenia. Anche il confronto d’andata con la Lettonia è terminato 2-1. Sono precedenti utili per valutare il potenziale realizzativo della gara, pur senza indicare quando arriveranno le reti. Qui la scelta è precisa: almeno due gol dal rientro in campo fino al termine, recupero compreso.
Pronostico: Over 1,5 secondo tempo, quota indicativa 2,03.
Riepilogo della doppia
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Italia-Francia: Gol secondo tempo, quota 3,00.
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Montenegro-Lettonia: Over 1,5 secondo tempo, quota 2,03.
Moltiplicatore indicativo: 6,09.
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