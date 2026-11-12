Italia e Montenegro, la doppia si decide dopo l’intervallo

Italia-Francia: Gol secondo tempo

A ottobre le due nazionali andarono all’intervallo sullo 0-0 e chiusero sull’1-1, segnando entrambe nella seconda frazione. È il riferimento più vicino alla selezione proposta. La lettura è quella di una ripresa in cui entrambe riescano a trovare spazi e occasioni, anche attraverso i cambi. Il risultato finale resta libero, ma una rete italiana e una francese dopo l’intervallo sono indispensabili.