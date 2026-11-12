Svezia-Bosnia, Gyokeres contro Alajbegovic: il pronostico

Comparazione quote: Svezia-Bosnia Goal

E’ evidente che quella tra scandinavi e slavi è una sfida decisiva sia per quanto riguarda la promozione diretta che per la piazza d’onore (quella che porta allo spareggio promozione). Con una vittoria la Svezia sistema la pratica definitivamente. Vola a quota 13, diventa imprendibile per tutte e vola in anticipo alla League A. Di contro la Bosnia resterebbe a 8 punti e, con la Polonia vittoriosa contro la Romania, resterebbe con un solo punto di vantaggio su Zielinski e compagni ma affronterà la Romania nell’ultimo turno e potrebbe restare comunque seconda anche se la Polonia, nell’ultimo match, riuscisse a superare la Svezia (ormai appagata perché qualificata). Con un pareggio la Svezia resterebbe a +2 sulla Bosnia rischiando però di essere superata nell’ultimo turno qualora non dovesse poi battere la Polonia. E allora sabato, alla Strawberry Arena, 1 oppure Goal. La vittoria della Svezia è in lavagna a 1.52 su Eplay24, a 1.49 su Betsson, a 1.48 su BetFlag. Il Goal è offerto a 1.68 da Eplay24, a 1.67 da Bet365, a 1.62 da Eurobet.