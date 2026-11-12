© LAPRESSE

Capocannoniere Serie A, le quote: tutti contro Malen

Il bomber della Roma resta il favorito dei bookie ma la corsa è apertissima
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 12.11.2026, 12:29

2 min

Capocannoniere Serie AVarelaquote

Si sta segnando tanto in Serie A e anche i cosiddetti bomber “di provincia” si stanno mettendo in luce. Uno di loro, Antonio Raimondo, è ai box per infortunio e non potrà incrementare a breve il suo bottino di gol che è di 8 reti. Esattamente come Donyell Malen, che era e resta il favorito dei bookmaker per vincere il titolo di capocannoniere della Serie A 2026/27.

Comparazione quote: Gustavo Varela capocannoniere Serie A

Il bomber della Roma si gioca top scorer a quota 2.40 su Eplay24, Sisal e Snai. L’olandese però ha concorrenza, eccome. 

Se il campionato finisse oggi, sarebbe infatti Gustavo Varela il re dei bomber del nostro campionato. L’attaccante del Monza ha realizzato 9 reti, tutte all’interno dell’area di rigore. Un vero rapace che farebbe comodo a molti e, chissà, per questo motivo potrebbe anche cambiare squadra già a gennaio. Juric farà gli scongiuri... intanto, ad oggi, il portoghese si gioca capocannoniere del campionato a 7.50 su Eplay24NetBet e Snai.

Nel consueto saliscendi delle quote, va segnalato il crollo della valutazione assegnata a Nikola Krstovic. Il montenegrino (in precedenza si trovava anche a 75!) sta segnando a raffica con la maglia dell’Atalanta e, al momento, in lavagna ha “agguantato” la coppia-gol dell’Inter formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per ciascuno di loro, la quota da capocannoniere è pari a 9. 

HojlundGonçalo Ramos fin qui hanno dimostrato doti da goleador. Potranno raggiungere la doppia cifra ma difficile immaginarli sul trono dei bomber. Anche i bookmaker sembrano crederci poco, se proprio si vuole guardare altrove allora una fiche si può piazzare sull’ottimo Tasos Douvikas, che paga circa 15.volte la posta.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS