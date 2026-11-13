Il pronostico di Olanda-Grecia: Malen contro Douvikas

Alla vigilia poteva sembrare incredibile eppure stasera lo scontro al vertice del gruppo 2 della League A della Nations League è... Olanda-Grecia ! Le due nazionali sono infatti le uniche due imbattute del girone e guidano la classifica, appaiate, con 8 punti ciascuna mentre la Germania è dietro (5 punti) con la Serbia , ultima, ancora ferma al palo. Ecco quote e pronostico di Olanda-Grecia, in programma stasera ad Amsterdam alle 20.45.

Comparazione quote: Olanda-Grecia Goal

Paradossalmente, poi, la Grecia è anche messa meglio perché ha già affrontato la Germania due volte battendola a Augsburg (1-0) e pareggiando nell’ultima uscita, in casa, per 0-0 mentre gli “Orange” hanno pareggiato in casa la loro sfida con i tedeschi e dovranno affrontarli in trasferta nell’ultimo match del girone. I Tulipani hanno finora sempre realizzato almeno una rete ma ne hanno sempre incassato almeno una arrivando a un totale di 7 reti all’attivo e 5 al passivo. La nazionale ellenica ha invece messo a segno 5 reti e ne ha subìte 3 restando due volte imbattuta (le due partite contro la Germania). Con queste premesse l’Olanda ha l’obbligo di vincere perché, diversamente, rischia il sorpasso all’ultima uscita. Le quote suggeriscono il segno 1, valutato tra l'1.55 e l'1.60, ma il Goal resta la prima, validissima, alternativa. Almeno una rete per parte ad Amsterdam si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag, a 1.62 su Eurobet.