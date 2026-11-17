Nel gruppo 3 della League B è l’Austria la nazionale che sale nella League superiore (ormai è prima a prescindere da come finirà la sua sfida contro Israele) mentre l’ultimo turno mette ancora in palio il secondo posto, quello che porta allo spareggio promozione . A contenderselo ci sono Kosovo (6 punti) e Irlanda (5 punti) che il calendario mette di fronte in uno scontro diretto dalla posta in palio altissima. Ecco quote e pronostico di Irlanda-Kosovo , in programma martedì 17 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Irlanda-Kosovo X primo tempo

L’Irlanda è reduce dal ko (0-1) in Austria e il Kosovo, che ha pareggiato 0-0 in casa contro Israele, ha perso l’occasione per rafforzare il suo vantaggio sull’undici di Dublino. La nazionale slava, infatti, è in vantaggio su quella irlandese avendo vinto all’andata per 1-0 con una rete all’83’ ma dopo aver effettuato la bellezza di 23 tiri totali a... 3 di cui 8 (a 1) nello specchio della porta.

Adesso, però, tutto è concentrato in questi novanta minuti finali dove l’Irlanda ha la vittoria come unico risultato a disposizione. In casa Parrott e compagni hanno pareggiato entrambe le sfide finora disputate realizzando almeno una rete sia contro l’Austria (2-2) che contro Israele (1-1). Il Kosovo ha invece realizzato 3 reti nelle 5 partite giocate e viene da 3 pareggi consecutivi. Se si escludono le 3 reti incassate a Vienna il Kosovo ne ha subìta soltanto un’altra, sempre contro l’Austria.

Si potrebbe provare a guardare in direzione dell’X primo tempo, esito che Muriqi e compagni hanno già fatto registrare in 4 di queste 5 gare di Nations League disputate. L'X primo tempo in Irlanda-Kosovo è quotato a 1.98 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Bwin.