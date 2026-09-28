Nations League, Turchia-Italia: vecchi amici, tabù e... retrocessione

Tabù Italia per la Turchia

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Vincenzo Montella vanta il record di primo allenatore "straniero" ad essere riuscito a qualificare la Turchia sia alla fase finale di un Europeo (2024) che di un Mondiale (2026). Per questo motivo, nonostante l'eliminazione dal torneo iridato arrivata già alla fase a gironi, la Federazione turca ha rinnovato la fiducia all'Aeroplanino. Durante la sua gestione, la Turchia si è dimostrata squadra assai ostica in casa: nelle 11 partite interne disputate, Celik e compagni hanno perso solo contro la Spagna e (venerdì sera) la Francia. Mai però nella sua storia la nazionale turca ha avuto la meglio sull'Italia, vittoriosa in ben 9 occasioni su 13, più 4 pareggi. Anche il computo delle reti evidenzia una netta superiorità azzurra: 24 per l'Italia, appena 7 quelle segnate dai turchi. Un'Italia chiamata a riscattare l'opaca prova contro il Belgio, a tal punto da costringere il Ct Roberto Mancini a scelte importanti: per la trasferta di Bursa non sono convocati "senatori" come Gianluca Mancini e Nicolò Barella. In fondo, nessuno ne vuol parlare ma tutti ne sono consapevoli: perdere vorrebbe dire quarto posto nel girone dopo le prime due giornate e rischio di retrocessione, oltre che perdere la possibilità di essere testa di serie ai sorteggi per Euro 2028. Visti i disastri della storia "recente" azzurra, nessuno sente davvero il bisogno di un altro fallimento.

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