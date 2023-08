Lukaku, che futuro dal mercato? Irrompe il Milan nelle quote!

C'è chi dice no. Il Chelsea ha bloccato la trattativa che porterebbe Lukaku alla Juventus e Vlahovic a Londra. Una brusca frenata in un calciomercato ancora lungo: è tutto incartato perché i Blues vedono l'operazione troppo costosa tra ingaggio monstre e i 50 che chiede la Juve. Non è detto che non trovino una quadra alla fine, ma nelle pieghe di questa impasse si possono inserire altri club. Ne è prova il fatto che la scommessa sulla prossima squadra di Lukaku alla data del 1° settembre è più che mai aperta. Ecco gli scenari immaginati dai bookmaker.