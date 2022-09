Us Open, Sinner supera Ivashka: è ai quarti per la prima volta

NEW YORK (STATI UNITI) - Jannick Sinner continua a vincere a New York e stacca per la prima volta il pass per i quarti di finale degli Us Open di tennis, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows (27.985.686 dollari di montepremi). E con Matteo Berrettini già qualificato (sfiderà il norvegese Casper Ruud), è anche la prima volta che tra i migliori otto del torneo statunitense ci sono contemporaneamente due italiani.