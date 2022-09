Diretta Federer, l'ultima partita della sua carriera: orario e dove vederla in tv e streaming

LONDRA - Roger Federer si prepara a chiudere la sua straordinaria carriera con un ultimo ed emozionante incontro alla O2 Arena di Londra. Il tennista svizzero giocherà in doppio e a fargli da compagno ci sarà il rivale di sempre, Rafa Nadal, per sfidare gli americani Sock e Tiafoe nella Laver Cup. Federer, che ha annunciato il suo ritiro sui social con una lunga lettera il 15 settembre, chiude una inimitabile in cui ha vinto ben 20 Slam: davanti a lui solo Djokovic (21) e proprio il suo compagno per quest'ultima partita, Nadal (22). Nella conferenza stampa Federer si è mostrato sereno per la decisione e pronto per questa ultima sfida: "Sono consapevole di quello che sto facendo. Ho avuto tempo come per elaborare il lutto, senza voler esagerare. Chiudo la carriera esattamente come volevo. Qui sarò circondato da alcuni degli avversari più significativi della mia carriera, sarà come una festa. Facevo sempre più fatica in allenamento, aumentando l’intensità. Il ritiro è stata una decisione inevitabile".