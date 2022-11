Atp Finals di Torino, Djokovic batte Tsitsipas sotto gli occhi di Allegri

Atp Finals (Gruppo Rosso): Rublev batte Medvedev

La partita

Il primo set è subito indirizzato perché Djokovic strappa al primo game la battuta al greco e poi difende con autorità i proprio turni di servizio (0 palle break concesse) chiudendo 6-4 in 37': 87% di punti con la prima di servizio e 16 vincenti contro 7. Nel secondo set Djokovic vive al 4° gioco il primo momento critico al servizio sotto 30-40 ma ne esce di forza ai vantaggi. La partita è equilibrata con Tsitsipas che non concede nulla nei suoi turni di servizio e la frazione si decide al tie-break dove l'ex numero 1 del mondo si esalta: pazzesco passante in cross di rovescio per il primo mini-break (3-1) che costringe il greco a forza al punto successivo sbagliando con il dritto (4-1). È il momento che decide la partita perché Tsitsipas un mini-break lo recupera fino al 5-4 ma poi il serbo è glaciale nei suoi ultimi 2 turni per mandare i titoli di coda (7-4). Djokovic affronterà venerdì Rublev mentre per Tsitsipas c'è Medvedev per quello che è già uno spareggio.