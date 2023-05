Tennis, Vavassori: primo passo nel sogno di Parigi

È ufficiale l’avvicendamento sulla prima poltrona del tennis mondiale. Torna numero 1 Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev , con Novak Djokovic sceso al n. 3 . Best ranking per il danese Rune, 6 . Il miglior azzurro è sempre Jannik Sinner, n. 8 . Musetti è risalito al 18 , stabile Berrettini al 20 . In risalita di tre posizioni (ora è 45) Lorenzo Sonego. Ma sono anche cominciate le qualificazioni maschili al Roland Garros. E il primo bilancio azzurro è di tre vittorie e tre sconfitte. Di spessore, per il nome e il valore dell’avversario, quella di Giulio Zeppieri . Il tennista romano ha fermato l’ex n. 16 del mondo, Nikoloz Basilashvili, precipitato oltre la 200ª piazza ATP, in due set e dominando nel secondo. Un altro ragazzo della capitale, Matteo Gigante , s’è imposto al coreano Hong, che lo precede di oltre 20 posizioni. Buon avvio infine per il torinese Andrea Vavassori che ha piegato in due set il francese Droguet. Un break ha deciso il primo mentre nella seconda Vavassori è stato ripreso dal rivale. Nel tie-break ha però chiuso con una demi-volèe di grande qualità. Battuti invece Nardi, Giustino e Darderi . Peccato in particolare per il primo che aveva rimesso in piedi il match contro il cileno Tabilo.

Tanti azzurri in gara: ecco tutte le sfide

Oggi toccherà agli altri azzurri in tabellone cercare di salire al 2° turno. Tra i maschi, Flavio Cobolli è opposto alla wild card francese Erhard, in un match inedito. Francesco Passaro cercherà di sorprendere il più esperto svedese Elias Ymer; per Franco Agamenone, argentino di passaporto italiano una sorta di derby con Facundo Diaz Acosta. Il compito più difficile, sulla carta, sarà del lombardo Mattia Bellucci contro il tedesco Yannik Hanfmann, n. 2 delle qualificazioni e fresco dei quarti agli Internazionali BNL d’Italia. Più equilibrio si annuncia nel match tra Francesco Maestrelli e il bulgaro Andreev. Cercherà una piccola impresa il pugliese Andrea Pellegrino opposto al giapponese Watanuki, n. 7 del tabellone preliminare. Per Raul Brancaccio l’ostacolo è il lituano Berankis, mentre Riccardo Bonadio se la vedrà con l’australiano Duckworth, n. 5 del seeding. Già in tabellone principale per l’Italia ci sono Sinner, Musetti, Sonego, Cecchinato, entrati come alternates Fognini e Arnaldi. In campo femminile invece Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini, Bronzetti, Errani. Chiamate in gara anche le due italiane in corsa nelle qualificazioni. Lucrezia Stefanini, n. 2 del seeding, affronterà la polacca Maja Chwalinska, mentre Nuria Brancaccio la britannica Katie Boulter. Oggi a Ginevra (ATP 250) due gli italiani in campo. A caccia dei quarti Marco Cecchinato, che dopo il successo domenica (7-5 2-6 6-2) contro Shelton troverà il cinese Wu che ha piegato lo svizzero Huesler 6-4 4-6 7-6 (6). Esordio per il qualificato Stefano Travaglia, che sul centrale affronterà nel secondo incontro dalle 11.30 l’olandese Tallon Griekspoor, numero 6 del draw. Buona la prima a Rabat per Martina Trevisan, detentrice del WTA 250 marocchino. Ha fermato la spagnola Parrizas Diaz (6-2, ritiro).

ROLAND GARROS Risultati qualificazioni maschili 1° turno: Zeppieri (Ita) b. Basilashvili (Geo) 6-4 6-1; Vavassori (Ita) b. Droguet (Fra) 6-3 7-6 (3); Gigante (Ita) b. Hong (Kor) 7-5 6-4; Bagnis (Arg) b. Darderi (Ita) 6-3 6-4; Ferreira Silva (Por) b. Giustino (Ita) 6-7 (6) 7-6 (5) 6-1; Tabilo (Cil) b. Nardi (Ita) 6-2 6-7 (5) 7-5.