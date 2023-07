Sinner, un'occasione tira l'altra: il sogno Wimbledon

Sull’erba del Centre Court, i due amici fecero correre la palla a più non posso, nello stupore di un pubblico disabituato a un tennis così. Piacquero, in questa versione da pongisti, ma sollevarono anche perplessità. Lo chiameremo pong-tennis? Iniziarono a chiederselo gli inglesi, ce lo chiediamo tutti noi, ancora oggi. Sinner vinse in quattro partite, poi ebbe Djokovic, andò avanti 2-0 quando il grande vampiro serbo s’impossessò del match, e non vi fu scampo. Venne risucchiato, un game dopo l’altro.

C'è Safullin sul suo cammino di Sinner

Altra storia questo 2023, che ha portato un ottavo con Daniel Elahi Galan, colombiano, e porterà un quarto di finale contro Roman Safiullin, russo. Come dire, la differenza c’è, e si vede. La classifica dà per scontato che il più pericoloso fosse il sudamericano, numero 85, mentre Roman è 92. Ma Safiullin ha sempre giocato poco nel circuito dei più forti. Tanti Challenger, tanti Future, come si chiamavano un tempo i tornei della categoria meno celebrata (e ricca) del tennis, sempre stando attendo a sceglierli vicino casa. Le finanze della famiglia Safiullin non permettevano grandi spese per autofinanziarsi. Però, alla fine, Roman il piede nella Top 100 è riuscito a metterlo. Successe dopo la ATP Cup di un anno fa in Australia. Spedito in campo contro avversari di buon nome, Safiullin mostrò di avere un tennis di ottima fattura. Giocò anche contro Sinner, perdendo, ma senza sfigurare. «Lo ricordo bene, è un buon tennista, molto migliore della sua classifica. Il primo accostamento che viene è con Karatsev, un altro che partì dal basso, ma alla fine un suo spazio l’ha trovato, ed è stato anche tra i primi venti della classifica». Intanto, ieri Safiullin ha superato Shapovalov. Sinner ringrazia per il dono.

Sinner, ai quarti senza problemi