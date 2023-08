Alcaraz vs Sinner, un anno dopo: possono ritrovarsi ai quarti agli Us Open

Più irto di insidie il cammino dell’azzurro n.6 del mondo, che si presenta nella Grande Mela dopo aver conquistato il suo primo Masters 1000, a Toronto. Sinner esordirà con il tedesco Yannick Hanfmann e poi si prospetta un derby tricolore con Lorenzo Sonego, che attende un qualificato. Per la “Volpe” eventuale 3° turno con il veterano Stan Wawrinka, quindi probabile ottavo con Alexander Zverev, finalista nel 2020, sempre che il tedesco superi ostacoli quali Andy Murray o Grigor Dimitrov.

Tabellone Us Open, da Sinner a Sonego: i sorteggi degli azzurri

Arnaldi, Berrettini, Cecchinato e Musetti

È in questa sezione anche Matteo Arnaldi, che per la sua prima volta nel main draw a stelle e strisce affronta l'australiano Jason Kubler. Matteo Berrettini è inserito nel secondo quarto, quello presidiato da Daniil Medvedev, che nel 2021 negò il Grande Slam a Djokovic (per il russo insidioso 2° turno con l’australiano Max Purcell). Il romano, che ha colto la prima delle sue tre semifinali Slam nel 2019 sul cemento di Flushing Meadows, inizia la sua avventura con il francese Ugo Humbert, per poi vedersela con uno fra Rinderknech e Schwartzman e sfidare al 3° turno Andrey Rublev, sempre che il russo disinneschi la mina vagante Monfils. Nel terzo quarto di tabellone, nel segno della Scandinavia con il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud, finalista l'anno scorso, con anche tre yankee teste di serie (Tiafoe, Paul e Korda), figura Marco Cecchinato, che insegue la prima affermazione newyorchese contro il russo Roman Safiullin. Nella parte bassa c’è Lorenzo Musetti, abbinato a un qualificato: per il carrarino probabile sfida al 3° turno allo statunitense Taylor Fritz. In questa porzione Stefanos Tsitsipas è chiamato a misurarsi con il canadese Milos Raonic con la possibilità di ritrovare al 3° turno l'americano Christopher Eubanks, che lo ha eliminato nei quarti a Wimbledon. Novak Djokovic, tre volte vincitore a New York dove torna dopo due anni, debutta con il francese Alexandre Muller, con in prospettiva un 4° turno con il canadese Felix Auger-Aliassime (se passa l’esame McDonald) o l’argentino Cerundolo.

La rivincita di Djokovic