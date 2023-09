Sinner forfait dopo Berrettini? Come sarà l’Italia di Coppa Davis

Jannik Sinner con ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis . Questa è la sua decisione di oggi. Il giocatore era uscito esausto dall' incontro degli Us Open perso con Zverev , lamentando crampi.

L'Italia, che non potrà contare neppure su Matteo Berrettini, anche lui infortunatosi durante lo Slam americano, sarà impegnata a Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi, nel gruppo A di qualificazione alle finali di Malaga. I convocati di ct Volandri dovrebbero quindi essere Musetti, Sonego, Arnaldi, più i doppisti Fognini e Bolelli.

"Non è stata la mia serata ieri. Una grande battaglia, ma alla fine non sono stato all'altezza. Imparerò da questo". Così Jannik Sinner torna, in un post sui suoi profili social, sulla sconfitta in cinque set (4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 3-6) contro il tedesco Alexander Zverev agli ottavi di finale dello Us Open.

Volandri su Sinner e Berrettini

"Sinner? Siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna". Lo dice il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, in una dichiarazione all'ANSA a proposito del molto probabile forfait di Jannik Sinner per il girone di Bologna. "Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare. Solo il suo corpo può dargli una risposta", aggiunge Volandri, che ha poi parlato anche dell'indisponibilità di Berrettini, alle prese con un nuovo infortunio. "Matteo - le sue parole - non vedeva l'ora di venire a giocare in Davis, era entusiasta. Anche lui, però, ora deve pensare a recuperare"