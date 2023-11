Tsitsipas, i quarti a Parigi valgono le Nitto ATP Finals. Hurkacz insidia Rune

PARIGI (Francia) - Stefanos Tsitsipas si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, dal quale si appena ritirato Jannik Sinner, senza disputare il match con De Minaur. Il tennista greco, numero 7 del seeding, e con questo successo aritmeticamente qualificato per le Nitto Atp Finals di Torino, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev, numero 10, con il punteggio di 7-6 (2), 6-4. Se la vedrà ora con il russo Karen Khachanov (16), che ha vinto il derby con il connazionale Roman Safiullin per 4-6, 6-4, 6-2.