Sinner: "Ora Nitto ATP Finals e Coppa Davis: ci vediamo a Torino"

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy per salvaguardare i prossimi appuntamenti che lo vedranno protagonista alle Nitto Atp Finals di Torino e in Coppa Davis con la nazionale azzurra. Il talento altoatesino, impegnato fino a notte fonda contro McDonald, avrebbe dovuto sfidare oggi De Minaur negli ottavi di finale del torneo ma avendo a disposizione solo poco più di 14 ore per riposare ha deciso di dare forfait per non rischiare infortuni.