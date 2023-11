Nitto ATP Finals, diretta sorteggi: Sinner scopre girone e avversari

TORINO - Le Nitto Atp Finals 2023 sono sempre più vicine: il super torneo di Torino andrà in scena al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. I migliori 8 tennisti della stagione si affrontano per l'ultima grande sfida della stagione con montepremi da record (14 milioni di euro complessivi di cui oltre 4 al vincitore imbattuto) e tra questi riflettori puntati sull'azzurro Jannik Sinner: l'altoatesino, numero 4 del mondo, è alla sua "prima" partecipazione diretta alle Finals dopo che nel 2021 subentrò al posto dell'infortunato Matteo Berrettini. In quell'occasione Sinner vinse il match di debutto ma poi perse i successivi due venendo eliminato nella fase a gironi.