Da Djokovic a Sinner: ecco i magnifici 8 del tennis alle Nitto ATP Finals

Il grande spettacolo delle Nitto ATP Finals di Torino sta per andare in scena: a pochi giorni dall'inizio del grande evento, in programma dal 12 al 19 novembre nel capoluogo piemontese, giunto quest'anno alla sua terza edizione, il torneo 1000 di Parigi-Bercy ha definito gli otto Maestri che vedremo in azione al Pala Alpitour : Novak Djokovic , Carlos Alcaraz , Daniil Medvedev , Jannik Sinner , Andrey Rublev , Stefanos Tsitsipas , Alexander Zverev e Holger Rune . Si tratta di sicuro degli otto giocatori che quest'anno hanno giocato meglio, che hanno messo in mostra qualità con i loro colpi e che sono pronti a dare spettacolo sin dai primi incontri.

La formula delle Atp Finals

La bellezza delle Finals è anche quella della formula: i migliori in assoluto che si affrontano in due gironi da quattro (il sorteggio è previsto per il 9 novembre) in cui i primi due classificati si qualificano per le semifinali. In questo modo, anche perdere una partita, non significa neccessariamente essere eliminati (come in genere accade in tutti i tornei Atp) e questo aumenta di sicuro l'imprevedibilità delle varie partite che andranno in scena. Mai come quest'anno, vista anche la presenza dell'azzurro Sinner, c'è grande attesa per vedere in scena i migliori del tennis mondiale darsi battaglia. Andiamo dunque a scoprire i grandi protagonisti delle Finals di Torino.