Sinner si avvicina sempre di più: come cambia il ranking ATP

Il Sinner del 2023 è veramente a un passo dai migliori del mondo. Il numero quattro del ranking ha dimostrato di potersela giocare alla pari e addirittura di poter vincere contro chiunque, anche contro quel Novak Djokovic che dopo aver perso nel secondo match del girone verde alle Nitto ATP Finals lo ha risvegliato dal sogno conquistando il titolo nella finalissima e salendo a sette trionfi nel torneo dei grandi maestri, scavalcando così Roger Federer a quota sei. Lo stesso Nole, però, ha ammesso la forza del 22enne di San Candido: "Nel 2024 Sinner lotterà per gli Slam e per essere numero uno" .

Un'investitura di tutto rispetto per questo ragazzo che nonostante la giovanissima età ha incantato il pubblico con il suo tennis paralizzando una nazione intera, fermatasi davanti alla televisione o accorsa a Torino per seguire le sue gesta. Sinner, con l'umiltà che lo contraddistingue, è pronto a rimettersi subito al lavoro per migliorare alcuni aspetti del suo gioco, con un unico obiettivo: provare a vincere uno Slam e scalare la classifica per arrivare dove prima d'ora nessun italiano si è mai spinto. A tal proposito, Jannik inizierà la prossima stagione da numero quattro, ma ormai la distanza dal podio è pochissima.

