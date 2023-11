Sinner, il team di Djokovic svela un retroscena: “Quando sono iniziati i guai”

TORINO - Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-3 6-3 e per la settima volta si laurea campione alle ATP Finals, staccando così lo svizzero Roger Federer a quota sei. Per il gran maestro non è stata una settimana semplice: dopo il ko contro Sinner, infatti, ha rischiato di finire fuori. A "salvarlo" è stato proprio l'italiano che, con grande professionalità, nonostante fosse già qualificato in semifinale, ha battuto il danese Rune "regalando" al serbo il pass per il turno successivo. Un gesto apprezzato anche dal team di Nole.

Cosa è successo durante la sfida tra Sinner e Rune

A tal proposito, coach Goran Ivanisevic nella conferenza stampa dopo la finale ha commentato: "Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione. Grazie, Jannik: ti devo ringraziare per il tuo aiuto e per aver spinto Nole in semifinale. Dopo aver superato il girone, ero sicuro che Djokovic avrebbe vinto il torneo: quando il vero Novak entra in campo nessuno può vincere. Quando Sinner ha vinto contro Rune è stato un sollievo. Come abbiamo trascorso le ore tra la partita con Hurkacz e il successo di Jannik? Abbiamo mangiato una pizza fuori, io controllavo il punteggio. Dopo il primo set ero contento, poi una volta entrato in camera sono iniziati i guai. E qualcuno del team diceva che forse Sinner non ci avrebbe provato al 100%, essendo già in semifinale. Ma in quel match ha dimostrato di essere competitivo e di voler vincere, come sempre accade quando giochi davanti al tuo pubblico. Ho avuto molta paura per la palla break non trasformata da Rune nel terzo set".

Djokovic a Sinner: "Nel 2024 lotterai per gli Slam e per essere numero 1"