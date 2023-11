Sinner, mentalità da campione: la frase che lo incorona come futuro numero 1

Cambierebbe qualcosa se potesse tornare indietro?

"Abbiamo preparato la partita molto bene facendo le cose giuste. Ci sono sempre dei momenti nei quali sembra di poter rientrare nel match. È capitato anche in finale. Sul 2-3 15-40 del secondo set, ma Nole ha messo due prime. Nel game successivo in risposta ho sbagliato un diritto non impossibile, finito in rete. Se non fai quei punti diventa ostico. Avrei dovuto spingere qualcosina in più ma in partita non ho sentito la palla come volevo. Mi sono adattato, lui ha servito bene. Alla fine si parla di un break nel primo parziale. Nel secondo è sfuggita l’occasione per rientrare. Ripeto, lui ha giocato meglio i pochi punti decisivi, cosa che ero riuscito a fare io l’altro giorno".

Cosa ha imparato da questa sconfitta?

"Il tennis è interessante perché ogni giorno è diverso. In genere devo ancora migliorare e lavorerò su questo. Tutto fa esperienza".

Djokovic a Sinner: "Nel 2024 lotterai per gli Slam e per essere numero 1"