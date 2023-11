Sinner e il “volo per Malaga”: l'Olanda utilizza l'ironia per celebrare Jannik

L'Italtennis è più che mai Jannik Sinner. Il numero uno azzurro, finalista alle ultime Atp Finals, trascina la sua squadra alla rimonta contro l'Olanda e alla semifinale di Coppa Davis. E Malaga si colora di blu. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena la strada si mette in salita per la formazione di Filippo Volandri. Nel primo singolare Matteo Arnaldi si arrende a Botic Van de Zandschulp. Sinner indossa i panni di mister Wolf e, dimostrando di essere ancora al top della forma, riequilibra i conti superando Tallon Griekspoor per l'1-1. Quindi, nel doppio decisivo, l'altoatesino, in coppia con Lorenzo Sonego, conquista il punto della vittoria e che vale, per l'Italia, la seconda semifinale consecutiva in Davis. Un bis che non riusciva agli azzurri dal 1998.