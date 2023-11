Diretta Coppa Davis, Italia-Serbia: Sinner-Djokovic, orario e dove in tv

MALAGA (Spagna) - L' Italia di Filippo Volandri torna in campo per la semifinale delle Coppa Davis 2023 dove affronterà la Serbia del numero 1 al mondo Novak Djokovic (21 vittorie consecutive in singolare in Davis). Il rematch della finale delle Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner ed il fuoriclasse serbo sarà il 2° match in programma. Il capitano azzurro ha scioto le riserve su chi debutterà alle 12 nel primo match di singolare: sarà Lorenzo Musetti ad affrontare Miomir Kecmanovic (numero 55 al mondo) con il serbo reduce dal successo contro Jack Draper ai quarti di finale. In caso di doppio gli Azzurri Sinner potrebbe essere richiamato in causa come contro l'Olanda mentre è ufficiale la presenza di Djokovic nella Serbia nell'eventuale doppio decisivo.

Italia-Serbia, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Italia e Serbia in Coppa Davis, mentre ce ne sono stati 7 tra Italia e Jugoslavia con il record che recita 4-3 azzurri anche se l'ultima sfida (1988) la vinsero gli slavi a Belgrado contro l'Italia di Adriano Panatta. L'Italia è alla sua seconda semifinale consecutiva (13ª nella sua storia) e cerca l'8ª finale (1-6 il record). La Serbia invece vuole tornare in finale e vendicare il ko dell'edizione del 2013 (con Djokovic in campo) contro la Repubblica Ceca e bissare il successo arrivato nell'edizione 2010.

Italia-Serbia: le scelte dei capitano

Le scelte ufficiali dei capitani per la semifinale tra Italia e Serbia:

L.Musetti - M.Kecmanovic

J.Sinner-N.Djokovic

S.Bolelli/L.Sonego - D.Djokovic/ D.Lajovic*

Dove vedere Italia-Serbia in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Serbia, valida per la semifinale di Coppa Davis, andrà in scena dalle ore 12:00 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga con il primo match singolare tra Lorenzo Musetti e Mior Kecmnovic. Il match sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 oltre a Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulle piattaforme Sky Go e RaiPlay.