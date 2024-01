Non solo Sinner: l'Italia sogna agli Australian Open anche con Bolelli e Vavassori!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - L'Italia del tennis sogna con Jannik Sinner e... la coppia Bolelli-Vavassori. I due italiani hanno infatti conquistato la semifinale dell'Australian Open, primo Slam stagionale, nel tabellone del doppio. Al terzo Slam come coppia, il bolognese e il torinese hanno raggiunto per la prima volta un posto in semifinale battendo nei quarti per 7-5, 6-4, in poco più di un'ora e mezza di partita, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottave teste di serie. L'ultimo ostacolo prima della finale è costituito dall'altra coppia tutta teutonica formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che anno avuto la meglio per 6-4, 7-6(3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding.