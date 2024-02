Sinner ha un segreto per evitare infortuni. Alcaraz-Berrettini, vi spiego

"Il primo approccio è definito “Price” e consiste nel mettere il ghiaccio sulla caviglia infortunata, quindi una fasciatura funzionale e tenere l’arto rialzato. Per i professionisti si parla di risonanza magnetica nelle prime 2-3 giornate post-infortunio. Dall’esito della stessa, che non può essere fatta subito perché si vedrebbe poco a causa del versamento, si può già tracciare una prognosi di massima circa i tempi di recupero, ma bisogna sempre considerare che contro la biologia non è possibile andare. In caso di atleti di alto livello si possono utilizzare tutte le tecniche più all’avanguardia, dal tutore funzionale alla Tecar, dal lavoro su altri distretti a quello in piscina. I miracoli però non si possono fare. Il trattamento immediato è fondamentale, anche per lo sportivo amatoriale, per evitare che le lesioni acute si trasformino in croniche».

La tendenza moderna è quella di non intervenire chirurgicamente, con riferimento anche a Matteo Berrettini, incappato nello stop agli ultimi US Open per una distorsione in inversione: «Assolutamente, se non in rarissimi casi vedi quello di Zverev due anni fa in seguito al brutto infortunio di Parigi nella semifinale del Roland Garros. Il pieno recupero, se tutto viene fatto con il rispetto dei protocolli, è garantito in ogni lesione alla caviglia. Sottolineo ancora quanto sia importante il lavoro preventivo, legato al potenziamento muscolare e alla correzione delle anomalie posturali, anche mediante l’utilizzo di plantari personalizzati. Ho osservato a tal proposito quanto fatto da Jannik Sinner, vero esempio di cura del dettaglio in campo e fuori, al termine della cavalcata vincente agli Australian Open dello scorso gennaio. Il nostro numero 1 ed attuale 3 del mondo si è portato verso il proprio angolo e si è fatto dare delle scarpe diverse da quelle usate in gioco, pronto a calzarle poco dopo. Gesto non banale a testimoniare quanta attenzione venga data dal giocatore e dallo staff che lo segue a questi aspetti che non possiamo definire collaterali bensì parte della prestazione e della massima espressione del potenziale di cui si dispone».