Sinner, che è successo? Domina, poi crolla con Alcaraz dopo ore di stop

Sinner domina il primo set, poi crolla

Si interrompe dunque a 19 la striscia di vittorie consecutive stagionali di Sinner. Jannik in California cede al terzo set dopo un match contraddistinto da una lunga interruzione per pioggia, che ha costretto i giocatori a ore di attesa e a un siparietto dove Sinner ha stravinto in classe con il rivale. Al rientro in campo il primo set lo domina l'azzurro 6-1, poi però Alcaraz riesce a reagire e indovinando la giusta tattica chiude il secondo parziale con il punteggio di 6-3. Si arriva il set decisivo ed è un monologo spagnolo, con Alcaraz che vince 6-2 e con l'azzurro che si fa anche male al polso sinistro cadendo cercando di recuperare una palla break.

Sinner, la paura per l'infortunio: "Spero che a Miami..."