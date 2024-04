Ivanisevic torna a parlare e fa il nome: "È l'unico che può allenare Djokovic"

Ivanisevic ha anche indicato quale sarebbe il suo successore ideale: "Non so per quanto tempo Novak Djokovic andrà avanti a giocare, ma la persona giusta per lui è Nenad Zimonjic. Conosce molto bene Novak e ha grande competenza tennistica. In questo momento Novak non ha bisogno di una persona nuova, dopo 10 giorni impazzirebbe lasciando questo nuovo coach brancolare nel buio a chiedersi costa stia succedendo. Lui conosce già tutto, ma l'approccio di Ziki (il soprannome di Zimonjic, ndr) potrebbe aiutarlo. Zimonjic conosce benissimo la mentalità di Nole, hanno già lavorato insieme in Coppa Davis".

Djokovic-Ivanisevic, lite furiosa: quel "Vi licenzio tutti" dopo Sinner e Nardi