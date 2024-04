Ivanisevic: "Djokovic a telecamere spente...". Poi i retroscena su Sinner e Nardi

Raccontando alcuni aneddoti di campo, alcuni riguardanti proprio i problemi di comunicazione tra giocatore e panchina, il tecnico croato torna sul ko in semifinale in Australia contro Sinner : "Non è successo niente di tragico, non è che abbia perso al primo turno, ha perso contro un ragazzo più giovane che era più bravo, ben preparato a tutto, non so cosa sia successo a Djokovic in quella partita. Sinner è troppo bravo per non entrare in partita quasi al 100% , anche al 100% nulla è garantito. In quella partita non era il vero Novak. Contro alcuni avversari va bene lo stesso, contro Sinner, Alcaraz, Medvedev bisogna farsi vedere. Se arriva Novak A è una cosa, se arriva Novak B allora abbiamo un problema. Beh, lui ha un problema, io sto semplicemente da parte, beh in realtà, anch'io ho un problema (ride), sono sempre nei guai. Poi inizia il solito catastrofismo, va tutto male, non ha ancora vinto un torneo, è già aprile e così via. Ebbene nel 2022 non ha vinto nulla fino alla Roma, poi non è successo niente di spettacolare. Per quanto riesco ancora a vedere, è il numero 1 al mondo , non è il numero 50, è il numero 1 e rimarrà il numero 1 per le settimane a venire ".

Ivanisevic sulle sconfitte con Sinner e Nardi

Tornando alla stretta attualità ammette: "Penso che se Vukic ci avesse creduto di più probabilmente avrebbe potuto batterlo anche lui. Quel primo set contro Nardi è stato forse il peggior set che gli ho visto giocare in questi cinque anni che sono stato il suo allenatore. Il secondo l'ha vinto, e il terzo devo ammettere che Nardi ha visto che poteva batterlo, ha centrato 16 vincenti, senza togliergli nulla. Novak semplicemente non era pronto per quella battaglia, anche se ci aveva provato davvero, ma non era andata a buon fine. Nardi in effetti è bravissimo, secondo me dovrebbe essere già nella top 50. Ci siamo comunque divertiti molto in America - continua -, indipendentemente dal risultato, eravamo totalmente rilassati. Ci siamo seduti insieme il giorno dopo per parlare e sono davvero felice di averlo fatto, dopo questi cinque anni in cui ne abbiamo affrontate di tutte insieme, era l'unico modo corretto per farlo. Non mandando SMS o chiamando. Ci siamo seduti bene, rilassati, abbiamo riso e parlato, e per me era importante dirgli certe cose su come mi sentivo, lui mi ha detto come si sentiva, e tutto questo è stato davvero bello. Per cinque anni sono stato accanto a lui nel bene, nel male, nella detenzione, nel caos, in tutto. Novak, quando tutte le telecamere sono spente e quando è più se stesso, è una brava persona, ha un grande cuore. Ero sempre pronto anche a morire per lui se fosse stato necessario, combatteva contro il mondo intero. Non era facile essere il suo allenatore in quel momento, ovunque andassimo la gente ci guardava, lo guardava come un cattivo. Naturalmente c’erano anche persone che ci hanno dato il loro sostegno, che si sono avvicinate a noi dicendoci di tenere duro. Ma ce n'erano molti che erano molto scortesi e aggressivi".