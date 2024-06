Pietrangeli: "Se Sinner batte Alcaraz mi serve l’aeroplano della Croce Rossa”

"Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Con Sinner sto correndo il pericolo di non esserlo più, ma per il momento ancora sì". Queste le parole della leggenda azzurra Nicola Pietrangeli, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Il 22enne di San Candido si è spinto dove mai nessun tennista italiano era arrivato posizionandosi in vetta alla classifica mondiale dopo il ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros. L'altoatesino, dopo aver trionfato all'Australian Open (primo azzurro a vincere a Melbourne e secondo italiano a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta a Parigi nel 1976) punta anche al torneo parigino sulla terra rossa. Jannik in semifinale se la vedrà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e in caso di vittoria affronterà uno tra il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud. Quest'ultimo si è qualificato al penultimo atto approfittando del forfait di Nole, già operato a Parigi: “Non mi cambiate come al solito le parole - prosegue Pietrangeli -. Ho detto che sarebbe stato bello, non meglio, che il nuovo numero uno battesse in finale a Parigi il fino a ieri numero uno, per fare un po’ di romanticismo, per non essere il numero uno a tavolino. Non è mai troppo presto o troppo tardi per diventare numero uno”.