Wimbledon, Berrettini e Fognini volano al secondo turno. Arnaldi ko con Tiafoe

Matteo Berrettini ha superato il primo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam cominciata oggi sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 28enne romano, numero 59 del mondo, ha vinto contro l'ungherese Marton Fucsovics , 70 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. Solo un piccolo brivido per l'azzurro, che fra la fine del terzo set e l'inizio del quarto ha chiesto il medical time-out per problemi alla parte sinistra-bassa della schiena. Dopo una pausa di circa dieci minuti, con tanto di massaggio, il romano ha ritrovato il suo tennis. Al secondo turno potrebbe esserci un derby azzurro: Berrettini attende infatti il vincente del match Sinner - Hanfmann .

Fognini liquida Van Assche, Arnaldi ko contro Tiafoe

Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Club. Il 37enne ligure ha avuto la meglio sul francese Luca Van Assche, ripescato dopo il forfait di Dominik Koepfer. Il tennista azzurro si è imposto con un secco 3-0 col punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Fognini sfiderà ora il numero 8 del seeding, Casper Ruud, che si è sbarazzato di Alex Bolt per 7-6, 6-4, 6-4: tre i precedenti tra i due tennisti (due sulla terra e uno sul cemento), tutti a favore del norvegese anche se i due non si affrontano dai quarti di Montecarlo del 2021. Brutta prova di Arnaldi che viene eliminato subito al primo turno da Tiafoe: lo statunitense ha rimontato il doppio svantaggio vincendo in cinque set col punteggio di 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 in poco più di tre ore. Ai 32esimi Tiafoe se la vedrà con Coric che ha liquidato il brasiliano Meligeni Alves.