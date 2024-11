Sinner, la possibile novità di Coppa Davis. E nel 2025 si cambia programma

TORINO - Per chiudere l’anno glorioso, da dominatore assoluto, manca ancora l’ultimo squillo, il bis in Coppa Davis. Jannik Sinner mette da parte la stanchezza e si unisce alla Nazionale, che poi è un gruppo di amici. Del resto lo ha detto proprio domenica a Torino: "In Coppa Davis è decisiva la capacità di fare gruppo e noi sappiamo farlo". Jannik atterra questa mattina in Spagna e raggiungerà i compagni in campo. Poi inizierà gli allenamenti. La sua presenza è fondamentale. E capitan Volandri studierà anche l’ipotesi di schierarlo in doppio, come già l’anno scorso accadde con Lorenzo Sonego. E questo anche se la coppia da Atp Finals composta da Bolelli e Vavassori è più che una garanzia. Ma in caso di parità chi avrebbe la forza di non cadere nella tentazione. Del resto Sinner ha dimostrato di saperlo giocare il doppio.