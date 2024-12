“Dispiace”, “Ma che c… dici?”: Berrettini-Sinner, scoppiano tutti a ridere

Con Sinner e Berrettini non ci si annoia mai. I campioni del mondo in carica sono stati ospiti del SuperTennis Awards 2024, la cerimonia di premiazione riservata ai protagonisti della stagione tenutasi il 4 dicembre a Milano e affidata alla conduzione di Piero Chiambretti. Il tandem azzurro ha ricevuto un'immancabile e prevedibile calorosa accoglienza da parte del pubblico in sala, che ha così avuto l'occasione di ritrovare i volti del secondo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis. Entrambi hanno già iniziato a scaldare i motori in vista della prossima stagione e in particolare dell'Australian Open, dove i numeri 1 e 34 al mondo raggiungeranno gli altri azzurri in gara tra cui Musetti, Cobolli, Paolini e Cocciaretto. Ma in programma ci sono anche i tornei di Brisbane (Atp 250) - dove sono attesi anche Djokovic e Kyrgios - e Doha (Atp 500), ai quali i due campioni hanno già dato conferma della propria partecipazione. Nel mentre, Sinner e Berrettini si prendono la scena anche fuori dal campo.