Sinner-Shelton, Australian Open Live: la semifinale in diretta

MELBOURNE (Australia) - Dopo aver travolto in tre set il beniamino di casa, Alex De Minaur, dominato dall'inizio alla fine, spazzando via ogni timore su una condizione che aveva messo tutti in allarme dopo il malore accusato lunedì agli ottavi contro il danese Holger Rune, Jannik Sinner affronta Ben Shelton in semifinale agli Australian Open. Con una vittoria il fenomeno azzurro salirebbe a 20 successi, stabilendo il suo nuovo record di successi consecutivi e diventerebbe l'italiano con più semifinali Slam in singolare maschile a pari merito con Nicola Pietrangeli (5). Si porterebbe così a due sole vittorie da un altro traguardo eccezionale. Sarebbe il quinto giocatore nell'era Open a vincere tre Slam di fila sul duro. Ci sono riusciti solo Roger Federer (5 nel periodo 2005-07), Djokovic (3 nel 2011-12 e 2015-16), Ivan Lendl (3 US Open, allora unico major sul duro perché l'Australian Open si disputava sull'erba, dal 1985 al 1987) e John McEnroe (3 US Open di fila dal 1979 al 1981). Shelton e Sinner si sono già affrontati cinque volte in carriera: il bilancio è 4-1 per l'azzurro. La vittoria dello statunitense risale al Masters 1000 di Shanghai nel 2023.