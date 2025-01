Sinner-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per riprendere la marcia verso la finale già conquistata lo scorso anno, quando al trionfo dell'Australian Open seguì una stagione senza precedenti nella storia del tennis italiano ( e non solo maschile ). Il campione azzurro, reduce dai successi contro Nicolas Jarry (7(7)-6(2), 7(7)-6(5), 6-1), Tristan Schoolkate (4-6, 6-4, 6-1, 6-3) e per ultimo Marcos Giron (6-3, 6-4, 6-2), è ora atteso all'incontro valido per gli ottavi di finale dell'Happy Slam. Dall'altra parte della rete ci sarà Holger Rune , che in Australia si è fatto strada superando Zhang Zhizhen (4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4), Matteo Berrettini (7(7)-6(3), 2-6, 6-3, 7(8)-6(6)) e Miomir Kecmanovic (6(5)-7(7), 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). Del danese si ricordano anche (e soprattutto) i capricci e le sfuriate che ne hanno intaccato la reputazione: vedi le provocazioni post eliminazione al Masters 1000 di Monte Carlo . Alla Rod Laver Arena, Rune - che ha iniziato il 2025 con un ko al primo turno del 250 di Brisbane - si presenta da testa di serie numero 13.

Sinner-Rune: i precedenti

Sinner e Rune si affronteranno per la 5ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede 2 vittorie per parte. Il primo rimanda alla semifinale di Sofia del 2022, quando il danese si aggiudicò il match grazie al ritiro dell'azzurro. I due si sono poi ritrovati l'anno successivo al penultimo atto di Monte Carlo, e anche in quell'occasione l'altoatesino ne uscì sconfitto. Poi, seguirono i successi dell'attuale numero 1 al mondo alle Finals 2023 e ai quarti del Masters 1000 monegasco.

Sinner-Rune: orario e diretta

Il match tra Sinner e Rune è in programma lunedì 20 gennaio a partire dalle ore 4 am. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Eurosport 1 e in streaming sulle piattaforme Now, Dazn e Discovery+.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito.