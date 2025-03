“Dio mio, ma hai davvero 23 anni?”: Sinner lascia Cahill a bocca aperta

Cahill sul caso Clostebol

La maturità mostrata da Sinner, però, è soprattutto figlia della consapevolezza di non aver fatto alcun illecito, con ITIA e WADA che hanno certificato la contaminazione involontaria: "Molte volte quando si ottiene un test positivo è da un medicinale o da un integratore, e quindi è una contaminazione volontaria, che porta ad una squalifica che può essere di un mese o più. Qui non solo è involontario - chiarisce Cahill -, è anche dovuto ad uno spray utilizzato per curare un fisioterapista per un taglio al dito, che in qualche modo poi è finito in Jannik. Siamo sicuri che lui abbia fatto tutto il possibile per evitarlo".