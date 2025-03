“Sinner ha scelto il prossimo coach, il mondo del tennis è in subbuglio"

Nuove indiscrezioni sul futuro coach di Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo, sospeso dalla Wada fino al 4 maggio a seguito dell'accordo raggiunto con l'agenzia antidoping, si congederà da Darren Cahill al termine della stagione in corso . Il ritiro dalle scene dell'allenatore australiano era stato anticipato dallo stesso campione azzurro nel corso di un'intervista a Melbourne, dopo essersi aggiudicato il terzo turno dell'Australian Open poi vinto in finale contro il numero 2 Atp Alexander Zverev - il tedesco non ha saputo trarre vantaggio dalla squalifica dell'altoatesino per accorciare il distacco dal primo posto - . Da allora, i diversi possibili nomi del sostituto di Cahill hanno tenuto banco nel mondo del tennis. L'ultima indiscrezione arriva dalla puntata de 'La Telefonata' condotta dagli ex tennisti italiani Adriano Panatta e Paolo Bertolucci .

Sinner: i rumor sul post Cahill

"Al novanta per cento Sinner ha scelto chi sarà il prossimo coach che affiancherà Simone Vagnozzi al posto di Darren Cahill". A dirlo è Bertolucci, che spronato da Panatta ha lasciato trapelare nuovi indizi sul profilo del prossimo coach di Sinner. Questo lo scambio di battute tra i due: "Corrado Barazzutti? - ha chiesto il vincitore del Ronald Garros '76 - . Sto dicendo a caso, non lo so. È italiano?", "No - ha risposto il primo - . È americano? No. È europeo? Sì, però basta". "Aspetta, non è finita - ha insistito Panatta - . Non devi dire il nome, è un gioco così almeno diventa un po' interessante. È stato tra i primi dieci in qualche momento della sua carriera?". "Penso di sì, o almeno molto vicino", "È scandinavo?", "Non te lo dico, altrimenti sarebbe troppo facile". Infine, Bertolucci ha dichiarato: "Sono notizie importanti, tutti fremono per saperlo. Il mondo tennistico è in subbuglio per questa cosa".