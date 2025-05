Inter-Psg, anche Alcaraz esce allo scoperto: “Ecco per chi tiferò in finale di Champions”

"In Champions tiferò Psg e non lo dico per un tornaconto personale". A dirlo è Carlos Alcaraz , uscito vincitore dal match d'esordio al Roland Garros, dove ha superato l'azzurro Giulio Zeppieri accedendo così al secondo turno dello Major parigino: 6-3, 6-4, 6-2 lo score. Un punteggio che segue il trionfo di Roma contro Jannik Sinner - il numero 1 al mondo debutterà la sera del 26 maggio contro Arthur Rinderknech - e che gli consente di raggiungere Fabian Marozsan all'appuntamento di mercoledì 28. Nel mentre, il numero 2 Atp è stato invitato a rispondere sull'altro grande appuntamento della settimana, che vedrà Inter e Psg contendersi la finale del 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco. Lo spagnolo, noto sostenitore del Real Madrid, ha confessato che tiferà per la formazione di Luis Enrique , specificando però che nulla ha a che fare con il proprio soggiorno a Parigi.

Alcaraz: "Ecco perché tiferò Psg"

Queste le parole di Alcaraz, intervenuto al termine del match con Zeppieri, a cui hanno assistito anche i giocatori del Psg Achraf Hakimi, Desire Doue, Joao Neves e Nuno Mendes: "Per chi farò il tifo in finale? Mi piace il calcio e sono sicuro che sarà un bel match. Come ho già detto farò il tifo per il Psg e non lo dico per un tornaconto personale. Farò il tifo per loro per diverse ragioni: conosco Hakimi, conosco anche Luis Enrique. In realtà conosco anche alcuni giocatori dell'Inter, ma farò il tifo per il Psg", ha confessato il campione in carica del Roland Garros. Parole che si aggiungo inoltre a quelle di molti altri personaggi dello sport, invitati a dire per chi faranno il tifo: tra gli ultimi, anche il marsigliese ed ex Juve e Real Zinedine Zidane.