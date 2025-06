Roland Garros, la finale tra Sinner e Alcaraz in chiaro: ufficiale, i dettagli

Tennis e diritti tv

Una scelta fatta in ragione del grande interesse che suscita l'evento sportivo, perché al momento non vi è alcun obbligo per legge di mostrare in chiaro le finali degli Slam. L’elenco degli eventi “di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”, risalente al 2012, include infatti solo le finali e semifinali di Coppa Davis, Fed Cup (ora Billie Jean King Cup) e Internazionali d’Italia con la presenza dei giocatori italiani, ma non le fasi clou degli Slam. Due anni fa, sulla scia dei successi del tennis italiano, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, aveva avviato una consultazione pubblica con gli operatori del settore per aggiornare la lista, ma dopo una prima bocciatura dovuta a un elenco troppo ampio di eventi, il testo è ancora in fase di notifica da parte della Commissione europea.