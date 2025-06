Sinner e il numero 1 Ranking Atp, Alcaraz punta il sorpasso: primato a rischio, cosa può succedere

HALLE (Germania) - Una sconfitta amara, non grave , ma che certamente rischia di far vacillare il primato di Jannik Sinner nel ranking Atp . L' eliminazione negli ottavi del 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania, per mano del kazako Alexander Bublik, costerà al campione altoatesino una cambiale da pagare di 450 punti . L'azzurro era infatti il campione in carica nel torneo su erba tedesco e l'uscita così precoce consente al suo grande rivale Carlos Alcaraz di rosicchiare almeno 50 punti nella corsa al numero 1 (potrebbe recuperarne molti di più qualora dovesse alzare il titolo anche al Queen's, essendo stato eliminato l'anno scorso al secondo turno da Draper).

Primato solido

C'è da dire che per ora il primato in classifica di Jannik con 10.880 punti (10.430 in quella live) è piuttosto solido e resterà tale almeno fino alla fine del torneo di Wimbledon (30 giugno-13 luglio), terza prova stagionale del Grande Slam. All'Old England Club Alcaraz (numero 2 al mondo con 8.850 punti) deve difendere i 2.000 punti per la vittoria dello scorso anno, mentre Sinner ne difende solo 400 essendosi fermato ai quarti contro Daniil Medvedev. La situazione per il campione altoatesino, però, cambierà notevolmente con l'inizio della stagione sul cemento americano. Dall'estate in poi, infatti, Alcaraz, fino alle prossime Atp Finals, avrà pochissimi punti da difendere, circa 1000 (dopo Wimbledon lo spagnolo ha vinto soltanto l’Atp 500 di Pechino), mentre Sinner fino alla fine dell'anno deve difendere la bellezza di 6mila punti. L'azzurro ha praticamente vinto tutto dal Masters 1000 di Cincinnati in poi, compreso ovviamente Us Open, Masters 1000 di Shanghai e Atp Finals.

