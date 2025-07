Sinner-Vukic, orario e dove vedere in tv e streaming il secondo turno di Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Dopo essersi aggiudicato agevolmente il match di esordio nel derby contro il connazionale Luca Nardi , Jannik Sinner si prepara per il secondo turno a Wimbledon dove dovrà vedersela contro l'australiano Aleksandar Vukic . Dopo il ko di Halle contro Bublik e la decisione di sperarsi da Panichi e Badio alla vigilia del grande appuntamento, il numero 1 del mondo ha mostrato grande sicurezza nel suo ritorno in campo sull'erba dell'All England Club. Lo scorso anno l'eliminazione ai quarti contro Medvedev per alcuni problemi fisici, questa volta Jannik vuole provare ad arrivare fino in fondo e magari ritrovare quel Carlos Alcaraz che nella finale del Roland Garros è riuscito a strappargli il trofeo al termine del quinto set di una sfida epica. Ora sulla strada di Sinner ci sarà l'attuale n°93 del ranking Atp che nel primo turno si è sbarazzato di Tseng .

Sinner-Vukic: i precedenti

Jannik Sinner e Aleksandar Vukic si sono già affrontati due volte in passato. Precedenti favorevoli al numero 1 del mondo, tutti e due i match giocati sul cemento, che vanta quindi un bilancio di 2-0 contro l'australiano al quale non ha mai concesso nemmeno un set. L'ultimo incontro tra i due risale al 2022 in Bulgaria.

Sinner-Vukic: dove vederla

Il match tra Sinner e Vukic è in programma giovedì 3 luglio sul Campo Uno con orario ancora da definire. Sarà possibile assistere all'evento sui canali dedicati Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

