Sinner-Nardi, diretta Wimbledon: il derby azzurro in tempo reale

Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon nell'incontro valido per il primo turno dello Slam londinese. Ad attenderlo dall'altra parte della rete c'è il connazionale numero 91 Atp Luca Nardi . Il campione azzurro punta anzitutto a migliorare il traguardo della scorsa edizione - vinta dal diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz - dove si arrese ai quarti di finale contro Daniil Medvedev . Appuntamento sul campo 1 dell'All England Club. Il vincitore affronterà uno tra Aleksandar Vukic e Chun-hsin Tseng (campo 5).

14:01

A breve l'inizio del match Sinner-Nardi

Manca poco all'inizio dell'incontro valido per il primo turno di Wimbledon.

13:57

Fognini conquista Wimbledon

È stato uno spettacolo inaspettato il match tra Fabio Fognini e Alcaraz, con l’ex numero 9 al mondo che ha stravolto i pronostici ed esibito una prestazione che ha sedotto il pubblico del centrale, incontenibile nelle ovazioni riservate praticamente a ogni game (vedi la faccia di David Beckham dopo lo smash vincente del taggiasco). L’azzurro ha fatto sperare in una “vendetta” italiana della rimonta dello spagnolo a Parigi contro Sinner, arrendendosi solamente al quinto set. Poi, l’ultimo commovente saluto, l’abbraccio con il campione in carica e le lacrime nello spogliatoio.

13:47

Tutti i derby di Sinner

Sinner si presenta all’appuntamento con Nardi con un bilancio di 14 vittorie su 15 incontri disputati. L’ultimo ko rimanda al match di Cincinnati 2020 contro Salvatore Caruso.

13:43

La carica di Cahill

Sul debutto di Sinner a Wimbledon è intervenuto anche il coach Darren Cahill, tornando inoltre sulla delusione di Parigi: "Al Roland Garros ci sono dei barattoli di caramelle per i giocatori. Puoi prenderne un paio, ma Jannik dopo la finale ha preso tutto il barattolo. Era a dieta da due settimane, poi le ha distribuite a tutti sulla macchina sorridendo. L'ha superata piuttosto velocemente, sarà interessante vedere come andrà qui: questo sarà un grande test".

13:40

Berrettini inconsolabile

Questo il commento del Martello dopo il ko al debutto: “Forse mi sono rotto, per tutto quello che è successo prima. Troppe volte ho sottovalutato la parte mentale, dando più importanza al fisico e al rientro, trascurando come mi sentivo dentro”. E ancora: “Non so bene che lavoro devo fare, non so bene cosa mi aspetta”.

13:35

Wimbledon perde Berrettini

Non poteva andare peggio di così il ritorno in campo di Matteo Berrettini, uscito sconfitto dal match d’esordio contro il polacco numero 111 Atp Kamil Majchrzak. Un ko rimediato al quinto set con lo score finale di 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6 e che ha visto il finalista all'All England nel 2021 soffrire un gioco discontinuo da imputare con ogni probabilità al mese di assenza dal campo causato all'infortunio agli addominali che agli Internazionali di Roma lo aveva costretto al ritiro.

13:25

Gli altri azzurri in gara

Questi invece gli altri match degli italiani in gara a Wimbledon: Lorenzo Musetti-Nikoloz Basilashvili, Flavio Cobolli-Beibit Zhukayev e Lorenzo Sonego-Jaime Faria. In campo anche Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri, rimandati a oggi causa coprifuoco. Il primo, impegnato contro Botic van de Zandschulp, riprenderà dallo score di 6(4)-7, 6(5)-7. Mentre l’azzurro numero 289 Atp - uscito vincitore dalle qualificazioni - ritroverà Shintaro Mochizuki sul parziale di 6-2, 6-3, 3-6, 6(6)-7.

13:15

Nardi a Wimbledon 2024

Nardi scende in campo a Wimbledon con l’obiettivo principale di migliorare il terzo turno del 2024, quando si arrese a Tomas Etcheverry con lo score 1-6, 4-6, 2-6.

13:05

I ko di Sinner dopo il rientro

Rientrato in tempo per gli Internazionali di Roma dopo la squalifica comminata dalla Wada, Sinner ha rotto il digiuno concedendosi la finale di un 1000 e quelle di uno Slam, perse entrambe contro il rivale Alcaraz. Poi, il ko sull’erba di Halle, dove non è riuscito nella difesa del titolo arrendendosi ad Aleksandr Bublik agli ottavi di finale.

12:55

Il n.1 a Londra senza Badio e Panichi

Il numero 1 ha spiazzato tutti interrompendo a pochi giorni dal debutto a Wimbledon il rapporto con il fisioterapista Ulises Badio e il preparatore atletico Marco Panichi. Un tandem d’eccellenza già al servizio di Novak Djokovic, che ha accompagnato il campione azzurro a partire da settembre 2024.

12:45

Il campione azzurro difende la leadership

Lo stop forzato del numero 1 al mondo e i 5 titoli fin qui conquistati dal suo vice in graduatoria Carlos Alcaraz, hanno ridotto il distacco dello spagnolo in classifica. Il campione in carica a Wimbledon vanta ora 7350 punti di cui 1950 da mantenere nel conteggio annuale, contro i 10040 dell’azzurro, sicuro di lasciare Londra da leader del ranking mondiale.

12:35

I derby italiani a Wimbledon

Per il numero 1 al mondo si tratta del secondo derby consecutivo a Wimbledon dopo la sfida del 2024 contro Matteo Berrettini, che ha visto l’altoatesino imporsi per 7-6, 7-6, 2-6, 7-6. Il bilancio complessivo dei derby tricolore all’All England riporta invece 8 precedenti, di cui il primo rimanda alla sfida del 1980 fra Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.

12:30

Sinner-Nardi: i precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Nardi. Il campo 1 dell'All England Club ospita infatti il primo incontro tra i due contendenti al secondo turno del Major londinese.

Wimbledon, Londra.