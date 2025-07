"Lo dice Kyrgios, fa ridere. Sinner? È vero ma...": Alcaraz risponde così

Il rapporto con Djokovic

Alcaraz ha parlato anche di Novak Djokovic quando gli è stato chiesto chi fosse il giocatore più intelligente del tour, che lo ha impressionato maggiormente. Subito gli è venuto in mente il serbo: "In questo momento, penso che Novak Djokovic sia il giocatore più intelligente in campo. Senza dubbio è il giocatore con la maggiore conoscenza di questo sport. Con la sua esperienza e tutto quello che ha passato sul campo da tennis, e avendo visto così tante partite in carriera, penso che sia quello che ne sa di più. Se posso assorbire qualcosa da lui? Ho parlato con Novak moltissime volte. Ho visto le sue partite, mi sono allenato con lui e ho visto anche alcuni dei suoi allenamenti. Tuttavia, non parliamo di tennis, partite o cose del genere - precisa lo spagnolo - Preferisco parlare con lui di altre cose, della vita, non di tennis, in realtà, quindi non so come rispondere a questa domanda. Cerco di imparare qualcosa dal suo gioco, da come si allena, da come gioca a volte durante le sue partite, ma sempre da una prospettiva esterna, non perché gli parlo o gli faccio domande sul tennis. Adoro guardarlo giocare a tennis, adoro tutte le volte che mi sono allenato con lui, il modo in cui si muove, gioca e si allena, ma a parte questo, non gli parlo di tennis".